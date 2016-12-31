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31 Aralık 2016 01:21

Kavanozlarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Kavanozlarda uyuşturucu madde ele geçirildi

31 Aralık 2016 01:21

Elazığ’da polis, bir eve düzenlediği baskında kavanozlar içerisine yerleştirilmiş 400 gram esrar elegeçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narko Tim ekipleri, kent merkezinde bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Savcılık koordinesinde şüpheli F.K’nin evinde baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada, poşet içerisinden çıkan iki kavanozda 400 gram kubar esrar buldu. Bunun üzerine şüpheli F.K.gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi’nde ifadesi alınacak olan şüphelinin daha sonra " uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.



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