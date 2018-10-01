Kayalıklar arasına gizlenen 32 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kayalıklar arasında gizlenen 32 kilo 70 gram esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Arıcak ilçesi kırsalında uyuşturucu madde ile ilgili arazi araması yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada kayalıklar arasına torbayla gizlenen 32 kilo 70 gram esrar bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili ekipler 5 şüpheliyi belirleyerek, işlem başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.