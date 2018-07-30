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30 Temmuz 2018 14:18

Kaybolan koyunlar drone ile bulundu

Elazığ’da kaybolan 23 koyun, jandarma ekipleri tarafından drone ile 4 saatlik çalışma sonucunda bulundu.

Kaybolan koyunlar drone ile bulundu

30 Temmuz 2018 14:18


Olay merkeze bağlı İkitepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah ağılda hayvanlarını göremeyen Emrah Sak, jandarma ekiplerine çalıntı ihbarı verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, 6 asayiş devriyesi, Oit ve Jasat ile başlattığı çalışma kapsamında hayvanların çalınmadığını anladı. Hayvanların kayıp olma ihtimali üzerine duran ekipler, hem karadan hemde drone ile havadan arazi arama ve tarama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kaybolan 25 adet koyunun 23’ü drone ile havadan tespit edildi. Karadan yapılan kontrolde ise 2’sinin de telef olduğu anlaşıldı.


Bulunan koyunlar mal sahibine teslim edildi.




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