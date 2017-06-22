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22 Haziran 2017 18:04

Kayıp babasını sokak sokak gezerek arıyor

Elazığ’da kaybolan Alzheimer hastası 60 yaşındaki Mehmet Kaya Konukoğlu’nu, oğlu sokak sokak gezerek arıyor.

Kayıp babasını sokak sokak gezerek arıyor

22 Haziran 2017 18:04


Merkez Rüstempaşa Mahallesi Mutlu Sokak’ta ailesiyle ikamet eden 60 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Kaya Konukoğlu dün öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Babasından hiçbir haber alamayan oğlu Ümit Kaya Konukoğlu, durumu polise bildirerek kendisi de sokak sokak aramaya başladı. Babasının fotoğraflarını çıkartarak belirli yerlere asan Konukoğlu, kendisi de eline aldığı babasının fotoğrafını gezdiği her yerde insanlar göstererek bulmaya çalışıyor.


Babasının Alzheimer hastası olduğunu belirten Ümit Konukoğlu, "Dün öğlen saat 11.00’den beri babam kayıp. Elazığ’ın her mahallesinde, sokağında babamı arıyoruz. Vatandaşlardan babamı gören olursa yetkili kişilere bilgi vermesini istiyorum. Babam kaybolduğunda üstünde beyaz gömlek, şalvar ve kafasında bere vardı" dedi.


Dayısı Mehmet Konukoğlu’nu her yerde aradıklarını dile getiren Funda Kabukçu’da, insanlar dayısını görmeleri halinde durumu hemen polise bildirmesini istedi.




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