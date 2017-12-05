Kayıp çobanın cesedi iz takip köpekleriyle yapılan aramada bulundu

Olay, merkeze bağlı Yukarı İçme köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde ikamet eden 4 çocuk babası Ahmet Karabulut (54), dün sabah saat 06.00 sıralarında koyunlarını otlatmak için Mastar Dağı’na çıktı. Aksam geri dönmeyen Karabulut’un ailesi, aramaya çıktı ve küçükbaş hayvan sürüsünün yarısını köye yakın bölgede buldu. Ardından aile, köylülerin yardımıyla yaptığı aramada Karabulut’u bulamayınca, jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Arama çalışması için bölgeye çok sayıda jandarma ile birlikte, UMKE, AFAD ekipleri ve iz takip köpekleri sevk edildi. Geceden itibaren süren aramalarda bugün sürünün diğer yarısı da bulundu. Bölgede yoğunlaşan ekipler, 36 saatin ardından Karabulut’un cansız bedenine ulaştı. Kalp krizi veya kayalıklardan düşme sonucu öldüğü tahmin edilen Karabulut’un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili bilgi veren köylülerden Özhan Canergin, “Dün sabah koyunları otlatmaya çıkmış. Normalde saat 17.00’de gelmesi gerekiyor ama gelmemiş. Köylüye haber verdik ve aradık. Sonra jandarmaya haber verdik. Davarın yarsını gece bulduk. Bugünde yarısını bulduk ama kendisi yoktu. Genelde tepelerde otlatırdı ama kaybolmuş. Komşu köylüler, bizim köy, AFAD ve Jandarma ekipleri hepsi aradı" dedi.