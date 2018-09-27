Kayıp koyunlar jandarma ekipleri tarafından bulundu

Elazığ'da kayıp olan 37 koyundan 1'i kurt tarafından telef edilirken, 36'sı sağ olarak jandarma ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

Olay, Ağın ilçesi Öğrendik Köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayrak Keklik'e ait sürüden ayrılan 37 koyun kayboldu. Kayıp koyunlar ile ilgili Keklik, İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, sarp arazi ve meşe ağaçları arasında arama yaptı. Yapılan aramada koyunlardan 1'i kurt tarafından telef edilmiş halde, 36'sı ise sağ olarak buldu.

Bulunan hayvanlar sürü sahibine teslim edildi.