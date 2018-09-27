İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp koyunlar jandarma ekipleri tarafından bulundu

Elazığ’da kayıp olan 37 koyundan 1’i kurt tarafından telef edilirken, 36’sı sağ olarak jandarma ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

Elazığ'da kayıp olan 37 koyundan 1'i kurt tarafından telef edilirken, 36'sı sağ olarak jandarma ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edildi.


Olay, Ağın ilçesi Öğrendik Köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayrak Keklik'e ait sürüden ayrılan 37 koyun kayboldu. Kayıp koyunlar ile ilgili Keklik, İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, sarp arazi ve meşe ağaçları arasında arama yaptı. Yapılan aramada koyunlardan 1'i kurt tarafından telef edilmiş halde, 36'sı ise sağ olarak buldu.


Bulunan hayvanlar sürü sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.