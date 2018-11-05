Kayıp şahıs, 5 saatlik çalışma ile bulundu

Elazığ'da bir köye ziyarete giderken kayıp olan şahıs, AFAD ve jandarma ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice İlçesi Hacılar Köyü'ne giden Mehmet Akbaba, köy kırsalında kayboldu. Uzun süre şahıstan haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler köy kırsalında 5 saatlik çalışma yaptı.

Kayıp şahıs arazide AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından bulundu.Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Akbaba, kendisini bulan ekiplere teşekkür etti.