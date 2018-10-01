Kaymakam Özdemir'e özel çocuklardan ziyaret

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yeni göreve başlayan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'i, özel çocuklar ziyaret etti.

Kovancılar'da bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri ve öğrencileri, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Daha önceden kendi elleriyle ördüğü atkıyı Afrin' de görev yapan Mehmetçiğe gönderen Down Sendromlu öğrenci Senanur Aydoğdu ile yakından ilgilenen Kaymakam Özdemir, ondan kendisi için de bir atkı sözü aldı.

Özel eğitimin gerekliliği üzerinde duran Kaymakam Özdemir, ilçe de yürütülen özel eğitim hizmetleri hakkında bilgi aldı ve engelli bireylerin topluma kazandırılmasının önemine değindi.

Özel bireylere ve ailelerine sunulan hizmetler hakkında bilgi veren Merkezin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emrem ise, yapılacak olan faaliyetlerde ve projelerde tüm kurumların aktif bir şekilde rol almasını, bu tür çalışmaların önünün açılmasının gerekliliğini aktardı.