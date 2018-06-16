Kaymakam, uygulama noktasında bayram kutladı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.Kaymakam Onur Alimoğlu,Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Zeren vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’ne geçti. Burada önce görevdeki polislerin bayramını kutlayan ilçe protokolü ardından, uygulamada durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara kolonya ve şeker ikram etti. Vatandaşların bayramını kutlayan Alimoğlu, sürücülere de trafik kurallarına uyma tavsiyesinde bulundu.

İlk görev yeri olan ilçede ilkleri yaşadığını aktaran Kaymakam Alimoğlu, Kovancılar’ın kendisi için ayrı bir yeri olacağını söyledi.