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16 Haziran 2018 15:31

Kaymakam, uygulama noktasında bayram kutladı

Kovancılar ilçesi Kaymakamı Onur Alimoğlu, uygulama noktasında vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam, uygulama noktasında bayram kutladı

16 Haziran 2018 15:31


Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.Kaymakam Onur Alimoğlu,Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Zeren vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’ne geçti. Burada önce görevdeki polislerin bayramını kutlayan ilçe protokolü ardından, uygulamada durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara kolonya ve şeker ikram etti. Vatandaşların bayramını kutlayan Alimoğlu, sürücülere de trafik kurallarına uyma tavsiyesinde bulundu.


İlk görev yeri olan ilçede ilkleri yaşadığını aktaran Kaymakam Alimoğlu, Kovancılar’ın kendisi için ayrı bir yeri olacağını söyledi.




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