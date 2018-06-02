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02 Haziran 2018 14:31

Kaza anları kameraya yansıdı

Elazığ, Diyarbakır, Bingöl ve Batman’da meydana gelen kazaların görüntüleri kameralara yansıdı.

Kaza anları kameraya yansıdı

02 Haziran 2018 14:31

Batman’da meydana gelen kaza da otomobilin karşıya geçmek isteyen çarpa anı yer aldı.


Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle her yerde olduğu gibi Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Bingöl’de de kazalar meydana geldi. Bu kazalardan bazıları MOBESE kameralarına yansıdı. Batman’da meydana gelen kazada otomobil, karşıya geçmek için trafik akışını takip eden yayalara çarptı. Çarpmanın etkisi ile bir yaya otomobil altında kaldı. Elazığ’da ise kavşaktan dönenerek dikkatsiz bir şekilde karşıya seyretmeye çalışan otomobile, ana yoldan gelen başka bir otomobil çarptı.


Bingöl’de de iki kaza kameralara yansıdı. İlkinde kamyonet yoldan çıkıp devrilirken, ikincisinde ise ana yoldan gelen otobüslü, kavşaktan karşıya gitmek isteyen midibüs çarpıştı.


Diyarbakır’da ise kavşakta yine trafik kurallarını ihlal eden sürücüler nedeniyle otomobiller çarpıştı. Dicle Üniversitesi önündeki kavşaktan hızlı gelen otomobil ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.




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