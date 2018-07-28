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28 Temmuz 2018 13:31

Kaza yapan otomobil kül oldu: 1 yaralı

Elazığ’da kaza yapıp tarlaya uçan otomobil yanarak kül oldu.

Kaza yapan otomobil kül oldu: 1 yaralı

28 Temmuz 2018 13:31


Kaza, Elazığ-Malatya karoyulunun 15. kilometresinde Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Elazığ’a doğru seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 23 P 2355 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil ilk önce ağaçlara ve elektrik direğine çarparak tarlaya uçtu. Sürücünün yaralı olarak kurtulduğu kazada otomobil yanmaya başladı.


Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tamamen yanan otomobil ile arazide tutuşan ot ve ağaçları söndürdü.


Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




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