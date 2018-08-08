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08 Ağustos 2018 12:52

Kazada hayatını kaybeden astsubay, memleketine uğurlandı

Tunceli’de trafik kazası geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Emrah Demirkan’ın naaşı, memleketi Balıkesir’e uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden astsubay, memleketine uğurlandı

08 Ağustos 2018 12:52


Edinilen bilgiye göre, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Emrah Demirkan (39), geçtiğimiz Cumartesi günü Tunceli’nin Uzuntarla köyü mevkiinde kayınbabasının kullandığı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu ağır yaralandı. Tunceli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen ve tedavi altına alınan 2 çocuk babası Demirkan, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.


Hastane morgundan meslektaşları tarafından omuzlara alınarak çıkartılan Demirkan’ın naaşı, daha sonra cenaze aracına konuldu.Yapılan duanın ardından Demirkan’ın naaşı, Elazığ Havalimanından askeri uçakla memleketi Balıkesir’e gönderildi.


Uğurlamaya, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Murat Kırbaç, Demirkan’ın babası Reşat Demirkan, yakınları ve askerler katıldı.




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