Kazada hayatını kaybeden Ataş, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Bakanlar İsmet Yılmaz ile Aşkın Bak’ta cenaze törenine katıldı.

Edinilen bilgilere göre, bugün Ankara’dan Elazığ istikametine seyir halinde olan Emrullah Ataş yönetimindeki 35 KYL 76 plakalı araç, Malatya’nın Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi’nde yol kenarında bulunan menfeze çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Emrullah Ataş ve Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Ataş’ın cenazesi Elazığ’a, Siraç Bingöl’ün cenazesi ise memleketi Bingöl’e gönderildi.

Emrullah Ataş için Elazığ’da Mehmet Kutlu Bingöl Camiinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan cenaze namazına, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk ve Metin Bulut, Vali Çetin Oktay Kaldırım, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, partililer, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Ataş’ın naaşı Asri Mezarlığına götürülerek defnedildi.