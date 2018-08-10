Kazada ölen 3 kişinin kimliği belirlendi

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Elazığ-Bingöl karayolunun 55. kilometresinde Çay bağı ve Karagedik mevki arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan sürücüsü henüz tespit edilemeyen 23 AAC 291 plakalı otomobil ile Kovancılar istikametine giden Yusuf İzzettin Kaya yönetimindeki 23 T 5538 ticari taksi çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya döndü. Her iki araçta bulunan 3 kişi de yaşamını yitirdi.

Kazada otomobilde bulunan Hasan Sertkaya, Ali Düzgün Kavaklı ile taksi şoförü Yusuf İzzettin Kaya’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ölenlerin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor