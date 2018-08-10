Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 16:45

Kazada ölen 3 kişinin kimliği belirlendi

Elazığ’da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.

Kazada ölen 3 kişinin kimliği belirlendi

10 Ağustos 2018 16:45


Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Elazığ-Bingöl karayolunun 55. kilometresinde Çay bağı ve Karagedik mevki arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan sürücüsü henüz tespit edilemeyen 23 AAC 291 plakalı otomobil ile Kovancılar istikametine giden Yusuf İzzettin Kaya yönetimindeki 23 T 5538 ticari taksi çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya döndü. Her iki araçta bulunan 3 kişi de yaşamını yitirdi.


Kazada otomobilde bulunan Hasan Sertkaya, Ali Düzgün Kavaklı ile taksi şoförü Yusuf İzzettin Kaya’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ölenlerin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç