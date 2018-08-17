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17 Ağustos 2018 13:49

Kazada yanan otomobilde yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Elazığ’da şarampole yuvarlanıp yanan araçtan yaralı olarak kurtulan Oğuzhan Kayadelen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yanan otomobilde yaralanan şahıs hayatını kaybetti

17 Ağustos 2018 13:49


Kaza, dün Palu- Kovancılar ilçesi arasında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Kovancılar istikametine seyir halinde olan 23 P 2306 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrasında araç bir anda alev aldı. Kazada, Oğuzhan Kayadelen ağır, Burakhan S. ise hafif yaralandı.


Her iki yaralıda ambulansa hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve vücudunda yanıklar oluşan yaralılardan Kayadelen yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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