Kazada yaralanan Aygül hemşire hayatını kaybetti

Kaza, dün gece Elazığ Pertek karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 62 AR 286 plakalı otomobil ile 79 AB 706 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 32 yaşındaki Aygül Kartal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kartal’ın bayram nedeniyle izine ayrılarak memleketine geldiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.