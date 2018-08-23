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23 Ağustos 2018 11:30

Kazada yaralanan Aygül hemşire hayatını kaybetti

Bayram nedeniyle geldiği memleketi Elazığ’da trafik kazasında yaralanan hemşire Aygül Kartal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Aygül hemşire hayatını kaybetti

23 Ağustos 2018 11:30


Kaza, dün gece Elazığ Pertek karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 62 AR 286 plakalı otomobil ile 79 AB 706 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 32 yaşındaki Aygül Kartal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kartal’ın bayram nedeniyle izine ayrılarak memleketine geldiği öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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