Kazalara karşı römorklara reflektör

Elazığ'da pancar taşıyan römorklara reflektör takılarak kazalara karşı önlem alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Pancar Ekicileri Kooperatifi, trafikte oluşabilecek tehlikelere karşı ortak çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından temin edilen bin reflektör, fabrikaya giren römorklara takıldı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilere bilgilendirme broşürü dağıtılarak, vatandaşları kazalara karşı uyardı.

Pancar Ekicileri Kooperatifi Feridun Ergin, “Geçen yılda bu uygulamayı yaptık. Bu senede uyguluyoruz. İnşallah kazaya sebep olmadan bu sezonu atlatacağız. Keban bölgesinden gelen çiftçilerimiz pancarlarını daha az yüklesinler. Güzel dizsinler. Reflektörlerini taksınlar ve gece de gelmesinler. Eğer öyle olursa Emniyet Teşkilatı ceza yazmak zorunda kalıyor. İnşallah kazaya sebebiyet vermeden bu yılı da atlatırız” dedi.

Reflektörün mutlaka takılması gerektiğini dile getiren çiftçi Vasfi Berber, “Emniyet teşkilatımız bunu düşünmüş, çiftçilere ücretsiz olarak veriyor. Çok güzel bir uygulama. Pancar ekip getiriyorum. Şu anda 30 dönüm ektim. Verimde güzel ama şeker oranı düşük. Günde 3- 4 defa gidip geliyoruz buraya bu uygulama çok güzel çiftçinin can güvenliği için diğer araçlara kazaya sebep vermemesi için faydalı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Römorklara reflektör takıldığını ve güzel bir uygulama olduğunu aktaran çiftçi Baki Yığmatepe ise, “Güzel bir uygulama. Bu her sene yapılması gereken bir durum. Kazalara bayağı azaltır. Her gün geliyoruz. Bazen akşama da kalıyoruz. Reflektör olduğu zaman daha güzel oluyor. Lambaları vurduğu zaman diğer sürücüler rahat görür. Kazaya sebebiyet vermez” ifadelerini kullandı.