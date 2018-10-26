Keban Baraj Gölünden "Ceset" çıktı

Elazığ'ın Keban Baraj gölü yüzeyinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Keban Baraj Gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'dan feribotla Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine geçen vatandaşlar, su üstünde birinin cansız bir şekilde durduğunu gördü. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tekneyle gölde bulunan cesedi kıyıya çekti. Çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Uzun süredir suda bulunduğu tahmin edilen cesedin, kimlik ve kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesetin geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Elazığ-Pertek arasında feribottan atlayan ve bulunamayan E.A. veya bir süre önce otomobili Keban Baraj Gölü kenarında bulunan kayıp emekli öğretmen S.Ç'ye ait olabileceğinin de değerlendirildiği öğrenildi.