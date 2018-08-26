Keban Barajında martılarla yolculuk keyfi

Pertek ilçesine kıyısı olan Keban Baraj Gölü’nde Elazığ ve Tunceli arasında feribotla yolculuk yapanlar, hem suyunda ortasında bulunan kaleyi izliyor hemde, martılara simit atarak yolculuk yapıyor. Elazığ ve Pertek ilçesi arasında hür gün yarım saat ara ile hizmet veren feribotlarla günlük ortalama ticaret ve gezi amaçlı 3 bine yakın araç geçişi yaparken, binlerce de yolcu bu sayede seyahat ediyor.

İki kent arasındaki ticarette önemli rol oynayan feribotlarla yolculuk yapanlar aynı zamanda yakıt ve zamandan tasarruf ediyor. Gezi amaçlı gelenler ise özellikle feribot seyahatini tercih ederek çektikleri fotoğraflarla kendilerine güzel birer anı bırakıyor.