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25 Temmuz 2018 13:38

Keban’da yangın, yaklaşık 150 dönüm arazi zarar gördü

Elazığ’ın Keban ilçesinde bir arazide çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm arazi ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

Keban’da yangın, yaklaşık 150 dönüm arazi zarar gördü

25 Temmuz 2018 13:38


Yangın, İlçeye bağlı Altankaya köyü Aşurgen Mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın bahçelere sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğünden arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Arazide bulunan ve yangın ortasında kalan 2 kişinin de ekipler tarafından kurtarıldığı bildirildi.


Yangında yaklaşık 150 dönümlük arazi, üzüm bağları ile çok sayıda meyve ağacının zarar gördüğü öğrenildi.




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