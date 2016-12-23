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23 Aralık 2016 11:17

Kocaman yürekli 2 çocuk harçlıklarını Halep’e gönderdi

Kocaman yürekli 2 çocuk harçlıklarını Halep’e gönderdi

23 Aralık 2016 11:17

Elazığ’da, biri 4 diğeri 11 yaşındaki iki çocuk, harçlıklarından biriktirdiği paraları Halep’e gönderdi.
Babalarının Halep’e yardım için arkadaşları arasında başlattığı kampanyayı duyan 11 yaşındaki Enes Tunç ve 4 yaşındaki Zübeyir Örnek bu duruma kayıtsız kalmadı. Kendileri küçük ama gönülleri büyük olan çocuklar harçlıklarından biriktirdikleri parayı Halep’e göndermek istedi. 4 yaşındaki Zübeyir Örnek, kırılan tabletini yaptırmak için kumbarasında biriktirdiği 4,5 TL’yi, Enes Tunç ise harçlıklarından biriktirdiği 15 TL’yi kampanyaya öncülük eden İbrahim Kayaoğlu’na getirdi. 2 minik daha sonra, Kayaoğlu ile beraber bankaya giderek paralarını Halep için açılan hesaba yatırdı.
Arkadaşlarının çocukları olan Zübeyir ve Enes’in kendisine çok güzel bir emanet verdiğini belirten İbrahim Kayaoğlu, kendileri küçük ama gönülleri büyük olan emanetleri aldıklarını ve yerine ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Suriye’de insanlığın çok zor durumda olduğunu vurgulayan Kayaoğlu, "Orada yaşayan insanlar da bizim kardeşimiz. Kardeşliğin de bir bedeli olduğunu bildiğimiz için arkadaşlar olarak kendi aramızda Suriyeli kardeşlerimize yardım kampanyası başlattık. Bu kampanya un ve battaniye kampanyasıydı. Biz sıcak yataklarımızda yatarken onlar şuanda çok zor şartlarda hayatlarını devam ettiriyor. Biz nebze olsun biz de yardımcı olmak için arkadaşlarımızla kendi aramızda yardım kampanyası başlattık" dedi.
Halep için kampanya başlatıldığını ve bunu babasından duyduğunu belirten Enes Tunç, "Benim de yardımda bulabileceğimi düşündüğüm için bu parayı gönderdim. Halep’te zor durumda olanları görüp paralarımızı biriktirip İbrahim amca veya başka kurumlara verirsek gerçekten çok büyük bir yardımda bulunabiliriz. Okullar veya bazı kurumlar böyle kampanyalar başlatmışlar. Oralara da paralarımızı bağışlayabiliriz" diye konuştu.
Suriyeli kardeşlerine parasını gönderdiğini ifade eden Zübeyir Örnek ise çok mutlu olduğunu dile getirdi.



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