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28 Kasım 2017 11:21

Köpeklerin yaraladığı dağ keçisi tedavi altına alındı

Tunceli’de köpeklerin saldırısına uğrayan ve yaralanan yavru dağ keçisi, Elazığ’da tedavi altına alındı.

Köpeklerin yaraladığı dağ keçisi tedavi altına alındı

28 Kasım 2017 11:21


Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi sınırlarında yavru dağ keçisi köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin keçiye saldırdığını gören vatandaşlar, harekete geçerek müdahale etti. Yaralı halde kurtarılan dağ keçisi, haber verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra ekipler, yavru keçiyi Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne getirdi. 5 gündür tedavisi süren yaralı dağ keçisi hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Bir süre daha tedavisi sürecek olan keçinin daha sonra doğal ortama bırakılacağı bildirildi.


Yavru keçinin Tunceli’de köpeklerin saldırısına uğradığını ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığını belirten Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Cengiz Han, keçinin boğazından yaralandığını söyledi.


Keçinin tedavisi yapılmak üzere hastaneye getirildiğini aktaran Doç. Dr. Han, “Burada tedavi görüyor. Tedaviden sonrada Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne teslim edilecek. Tekrar doğal yaşama bırakılacak. Şuan durumu iyi. Yarasında hafif bir ödem var ama tedavisi devam ediyor. İnşallah düzelecek ve doğaya bırakılacak. Sadece boğazından yaralanmış. Yanına çok yaklaşamıyoruz. Çünkü kaçmak için kendini yaralayabiliyor” dedi.




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