Kovancılar’da 9 bin 249 öğrenci ders başı yaptı

Kovancılar ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle ilçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu ve Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İsmetpaşa İlkokulunu ziyaret etti. Okulda idareci ve öğretmenlerle görüşen Kaymakam Gündoğdu ve Başkan Akpınar, çocuklarla da yakından ilgilendi.İlçede 9 bin 249 öğrencinin ders başı yaptığı belirtildi.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü okulları ziyaret ettiklerini belirten Kaymakam Hasan Gündoğdu,” Tabi çocuklarımızı cıvıl, cıvıl, ders kitaplarını da masalarının başında görünce de çok mutlu olduk. Bu yıl eğitim öğretim yılının hem Kovancılar ilçemiz hem de ülkemiz için çok verimli geçmesini diliyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizde eğitim öğretim şevkini görünce çok mutlu oluyoruz”dedi.

Belediye Başkanı Hacı Akpınar’da, “Eğitim- öğretim yılının başlaması nedeniyle okullarımızı ziyarete çıktık. Yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve velilerimiz için kazasız belasız geçmesini diliyorum. Çocuklarımızın standartlarının yükselmesi için çalışıyoruz. Okul bahçelerimize semt sahaları yerleştireceğiz, bir kısmını bitirmek üzereyiz. Bu ayın sonunda 12 semt sahası çocuklarımızın hizmetine sunulacak. Özellikle sınıf ortamlarının güzelleşmesi için de elimizden geldiği kadar çırpınıyoruz. Başarı tek yönlü değildir. Hem veli, hem idare, hem öğretmen ve çevrenin güzel olmasıyla ortaya çıkar. Bizde bunları sağlamaya çalışıyoruz” diye ifade etti.