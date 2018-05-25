Kovancılar’da doğaya bin adet keklik bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kınalı Keklik Üretme İstasyonunda yetiştirilen bin adet kınalı keklik Elazığ’a getirildi. Milli Parklar Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kınalı keklikleri Kovancılar ilçesinde doğaya bırakıldı.

Çeşitli sebeplerle tabiattaki sayısı her gün giderek azalan yaban hayvanlarının popülasyonunun artırılması ve biyoçeşitliliğin devamını sağlamak amacıyla yetiştirilen kekliklerden bin adedinin Elazığ’da doğaya salındığı belirtildi.

Öteyandan belirli aralıklarla doğaya keklik salınımın devam edeceği bildirildi.