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11 Temmuz 2017 16:40

Kovancılar’da ilçe protokolü, şehit ailelerini ziyaret etti

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, ilçe protokolü şehitlerin mezarları ile ailelerini ziyaret etti.

Kovancılar’da ilçe protokolü, şehit ailelerini ziyaret etti

11 Temmuz 2017 16:40


Kovancılar ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi. İlçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu ve Belediye Başkanı Hacı Akpınar ile birlikte ilçe protokolü ilk önce şehit mezarlarını ve şehit ailelerin ziyaret etti.


Şehit ailesi ziyaretinde, 1997 yılında Bingöl’ün Yedisu ilçesinde şehit olan Dr. Asteğmen Yüksel Demir’in annesi Fatma Demir, protokolü “Siz benim şehit oğlumun misafirisiniz” diyerek karşıladı.


Bunun üzerine Kaymakam Gündoğdu,” Sende bizim annemizsin, sende bizi oğlun yerine koyarsan çok seviniriz” diye cevap verdi.


Daha sonra şehit ailesiyle sohbet eden protokol, merkez camisinde okutulan mevlide katıldı.




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