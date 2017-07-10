Köylü gençlerden örnek davranış

1994 yılında belde olan ve 2014 yılında nüfusun yetersiz kalması ile köylük olan Gezin köyü, Hazar Gölü kenarında yer alıyor. Köyün kışın nüfusu 2 binlerin altına düşerken yazın tatilcilerin gelmesi ile birlikte bu rakam 15 bine yaklaşıyor. Yazın nüfusu artan köyün gençleri hem tatilcilerin hem de köyde yaşayanların mahalle arasına ve göl kenarına attığı çöplerden rahatsız olunca çöp temizleme kampanyası başlattı. Başlattıkları kampanyayla birlikte gençler, Elazığ-Diyarbakır karayolu ve Hazar Gölü kenarında çöpleri topladı. Köyde çöp temizleme seferberliği başlatan gençler, bunu bir alışkanlık haline getirerek her hafta yapacaklarını ifade etti.

Yapmış oldukları temizliğin amacının kendi çevrelerini daha yaşanılabilir hale getirmek olduğunu belirten Burak Düzenli, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte mahalle aralarını, Hazar Gölü sahilini, yolu temizlemeye başladık. Yaptığımız bu temizliği haftalık yapmaya çalışacağız" dedi.

Her pazar günü köylerinin temizliğini yapacaklarını aktaran gençlerden Fırat Güleç ise, "Köyümüz yazın turist ağırlayacak bir yer. Şuan ki görüntü köyümüze yakışmıyor. Bu çöpleri sadece gelen tatilciler değil, bizde atıyoruz. Bu yüzden bir birliktelik oluşturmaya başladık. İnşallah bu sürekli böyle devam eder. Köyümüz için en önemli yer olan sahilimiz temizledik. Elazığ Diyarbakır yolunu ve mahalle içlerini temizledik. Bizim bu temizliğimizi gören abilerimiz, ablalarımız, arkadaşlarımız yere çöpü az atarlar. Amacımız farkındalık yaratmaktı" diye kaydetti.

Gezin köyü gençlerinin çevre temizliği konusunda bir duyarlılık gösterdiğini dile getiren Muhtar Yılmaz Selçuk da, "2014 yılında belediyemiz kapandı. Belediyemiz kapandıktan sonra belli sıkıntılar birlikte geldi. Çöp temizlik sıkıntıları olmaya başladı. İl Özel İdaremiz bu konuda gerekli önlemleri alıyor ama yazın nüfusumuz 15 bine yakın oluyor ve haliyle sıkıntılar olabiliyor. Gençlerimiz bugün güzel bir duyarlılık gösterdiler. Vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek adına farkındalık sağladılar. Çalışmamız bu hafta ile kalmayacak. Amacımız her hafta sonu elimizden geldiği kadar gençlerimizin katkılarıyla çevre temizliği noktasında gerekli duyarlılığı göstermek" ifadelerini kullandı.