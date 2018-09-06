Koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Olay, merkeze bağlı Çöteli köyü sınırlarında boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Y.H., arazide hayvan otlatan Rahim ile Kerim Özel kardeşlerin yanına giderek tartıştı. Bu sırada olayı gören amca Bedri Özel (65), yeğenlerinin yanına gelip kavgayı ayırdı. Evine giden şüpheli, av tüfeği ile geri dönerek amca ve 2 yeğenine ateş açtı. Olayda amca Özel olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kardeş ise ağır yaralandı. Silah seslerini duyup olay yerine gelenlerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özel’in cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri ise şüpheli şahsın yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli yol güzergahında bir benzin istasyonunda olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.