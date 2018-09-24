Kurt üzümü Elazığ'da ilk meyvesini verdi

Halk arasında "Kurt Üzümü" olarak bilinen GojiBeryy Elazığ'da ilk defa ekilmesinin ardından meyve verdi.

Anavatanı Tibet olan, halk arasında “kurt üzümü” veya“mutluluk meyvesi” olarak yer alan GojiBerry bitkisi merkeze bağlı Günbağı köyünde deneme amaçlı olarak ekildi. Rahmi Durmuş tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle ekilen GojiBerry ilk meyvesini de verdi.

Günbağı köyünde Rahmi Durmuş'a ait bahçede 7 dekar kırmızı 2,5 dekar siyah GojiBeryy ürettiklerini aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan,"Bölgenin bitki florası içinde yer almayan, katma değeri oldukça yüksek olan GojiBeryy bitkisi dünyada mutluluk ve sağlık, Uzakdoğu ülkelerinde ölümsüzlük, ülkemizde ise Kurt Üzümü olarak biliniyor. Çalı formunda olan, soğuğa ve sıcağa karşı dayanıklılık gösteren bu bitki ülkemizin hemen her bölgesinde rahatlıkla yetişiyor"dedi.

GojiBeryy'nin yüksek besin değerine sahip olduğuna dikkat çeken Karahan;"Kuvvetli antioksidan içermesinden dolayı sağlık açısından oldukça önemli. Bitkinin meyvesi taze veya kuru tüketildiği gibi gölgede kurutulan yeşil yaprakları da çay olarak tüketilmektedir.İnsan sağlığı açısından oldukça önemli, katma değeri yüksek olan bu bitkinin üretimini yapacağımız çalışmalar ile il genelinde arttırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.