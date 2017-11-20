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20 Kasım 2017 16:13

"Kurumsal İmajın Geliştirilmesi, Etkili İletişim ve Personelin Stres Yönetimi" projesi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında "Kurumsal İmajın Geliştirilmesi, Etkili İletişim ve Personelin Stres Yönetimi" projesi imzalandı.


20 Kasım 2017 16:13


Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılan Kurumsal İmajın Geliştirilmesi, Etkili İletişim ve Personelin Stres Yönetimi" projesi kabul edilerek, imza töreni FKA toplantı salonunda düzenlendi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, FKA Genel Sekreteri Mesut Öztop, FKA Elazığ İl Koordinatörü Abdulvahap Yoğunlu , proje biriminden Veteriner Hekim Yezdan Uzunuoğlu, ve Mühendis Kağan Buz katıldı.


FKA Genel Sekreteri Mesut Öztop, Kalkınma ajansı olarak kurum ve sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlerimizin beşeri sermayesini güçlendirmeye yönelik, kurum personeli ve vatandaşlarımızın katıldığı birçok program uyguladıklarını söyledi.


İl Müdürü Turan Karahan ise," Merkez ve İlçe müdürlüklerinde çalışan teknik personelin tarımsal üretim ve verimliliğini arttırmak için uygulanacak bu proje, kurumsal imajın geliştirilmesi, etkili iletişim ve personelin stres yönetimi konularında olup, program 30’ar kişiden oluşan iki grup halinde 5 gün olarak düzenlenecek" diye bilgi verdi.




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