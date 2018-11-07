Elazığ'da etkinlikte bir araya gelen lösemili çocuklar, maske attı.

2-8 Kasım Dünya Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından "Maske Atma" etkinliği düzenlendi. Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, lösemili çocukların yanı sıra, aileleri ve Fırat Üniversitesi (FÜ) Farkındalık Atölyesi Öğrenci Topluluğu öğrencileri de maske taktı. Ardından katılanlar hep birlikte müzik eşliğinde şarkı söyleyip, dans etti. Etkinlik kapsamında maskeler havaya atıldı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte, lösemili çocuklar gönüllerince eğlenerek moral buldu.

Farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirten LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Aslı Boynueğri, “Tedavisinin idame sürecinde olan çocuklarımız, bu meskenin oluşturduğu olumsuz duygunun oluşturduğu negatifliğe karşı bugün maske attılar. Onların neler yaşadığını anlamak açısından herkes maske taktı. Maske takmak, Türkiye geneli yaptığımız 2-8 Kasım tarihinde bir çalışmadır" dedi.

Kızının 2016 yılında Lösemi hastalığına yakalandığını ve iyileştiğini aktaran Ahmet Gülnar, “Şuana kadar herhangi bir sorun çıkmadı. Şuanda kızımın, hastalığının ikinci senesinde maske atma törenindeyiz. Halk arasında kan kanseri veya lösemi dediğin zaman herkes korkuyor. Bir umutsuzluk ve sonrasında ölümle sonuçlanacak diye çekiniyorlar. Ama herhangi bir sıkıntısı, sorunu yok. Biz bunu yaşadık ve gördük”diye bilgi verdi.

FÜ Farkındalık Atölyesi Öğrenci Topluluğu Başkanı Fırat Algül ise, “Yüzü güzelleştiren tebessüm, kalbi güzelleştiren dua, dünyayı kurtaracak iyilik olmak için buradayız. Lütfen gülümser misiniz diye çıktığımız bu yolda, Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle buradayız. Lösemili çocukların derdine ortak olmak, yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve biraz da çocuklarla empati kurmak amacıyla etkinliklere katıldık" diye konuştu.