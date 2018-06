Maden ve Sivrice’ye "Ağar" çıkartması

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar’ın seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla Elazığ’da bulunan eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, oğlu ile Maden ve Sivrice ilçelerine gitti. Maden’e giderken Gezin köyünde yüzlerce araçlık konvoyla karşılanan Mehmet ve Zülfü Tolga Ağar, vatandaşları selamlayarak ilçeye geçti. Maden’de büyük ilgi ve coşkuyla karşılanan Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar ve Eski Bakan Mehmet Ağar esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. İlçeye bağlı bazı köyleri de ziyaret eden ikili, ardından Sivrice ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Daha sonra Ağar, Bingöl Kıraathanesinde Sivan aşiret üyeleriyle bir araya geldi.

24 Haziran seçimlerinin önemini belirten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Mehmet Ağar,"Ben çok açıkça söylüyorum. Uzun zamandır ara verdiğim siyasete yeniden dönmek zorunda kaldım. Ama fiilen aday olarak değil. Elbette Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu son durumlar karşısında ve Elazığımızın ihtiyaçları karşısında yeniden siyasete döndük. Çok güvendiğim, çok inandığım oğlum AK Parti saflarında siyaset yapmasından dolayı hem de kabul etmek gerekir ki yeni bir sisteme yeni bir döneme geçiyoruz. Bu dönemde devleti tümüyle teslim edeceğimiz insanı seçmemiz lazım. Ben Türkiye’nin son iki senede yaşadığı olayları yakinen gören, tanıyan bilen, geçmişte yaşadığım devlet tecrübeleriyle de bunu karşılaştırdığım vakit bugün görüyorum ki bu seçimi mutlaka bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek şeklinde olması lazım" dedi.

"İşi ehline teslim etmeli"

Kendisinin diğer adaylarla hiçbir meselesi olmadığını vurgulayan Ağar,"Olamaz da zaten. Ama işi ehline teslim etmek lazım. İşi layığına teslim etmek lazım. Teslim edeceğimiz yer bir işyeri falan değildir. Basit bir mesele değildir. Türkiye’nin yüz yıllık geleceğini Türkiye’nin yüz yıllık istikbalinin üzerinde söz sahibi olacak bir yapıyı, bir ismi seçmek zorundayız. Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu meseleler yüksek bir iradeyi, yüksek bir cesareti, yüksek bir kararlılığı, yüksek bir imanı, inancı ve bu toprakların değerlerini kökten bağlılığı gerektiriyor. Yaşadığımız 2016 yılındaki hain darbe teşebbüsünde takındığı tavır ve kararlılık, gerek Afrin Zeytindalı Harekatı gerek Fırat Kalkanı Harekatı bugün de devam eden Kuzey Irak Harekatı.,bu irade bu kararlılık ve bu cesaretin bütün adaylar içinde sadece Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olduğunu görüyorum. Ve O’nu inşallah hep birlikte gönülden destekleyeceğiz. Tabi bu da yetmiyor sadece bu destekle birlikte Elazığ’dan AK Parti’yi çok güçlü bir şekilde Meclis’e gönderdiğimiz vakit Elazığ’la ilgili yeniden güçlü söz sahibi olmayı imkanını elimize alacağız" diye konuştu.

"Oğlum, gerçek bir Elazığ karakterine sahiptir"

Fiilen siyasette milletvekili olarak olmadığını ama siyasetin her tarafında ve her yerinde olacağına özellikle ifade eden Ağar, "Bu genç kardeşlerimize vereceğimiz destekle birlikte onlara her konuda yardımcı olan, her konuda destek olan bir insan olarak görevimi yapacağım. Benim oğlum Tolga Ağar’a olan güvenim ve inancım tamdır. Fevkalade iyi yetişmiştir. İyi bir iş tecrübesi, ekonomik sahalarda sonsuz bir tecrübe kazanmıştır. Gerçek bir Elazığ karakterine sahiptir. Sözünü tutan, hemşehrilerine düşkün, fakir fukaranın yanında olmayı birinci görev adleden, haksızlığa ve adaletsizliğe asla tahammül etmeyen, hiçbirinizi mahcup etmeyecek bir yiğit olarak bugün meydandadır. Hepinizin ona destekleyeceğine de gönülden inanıyorum”diyerek sözlerini tamamladı.

Tolga Ağar: "Ben de şimdi Elazığ için bambaşka bir savaş vereceğim"

Kendisinin Elazığ’da aday olduğu günden itibaren hiçbir zaman genel siyaset üzerine bir konuşma yapmadığına dile getiren Zülfü Tolga Ağar ise, "Benim bütün amacım Elazığ’ı kalkındırmak, Elazığ’daki hemşehrilerimin dertlerine çözüm olmaktır. Başka hiçbir amacım yoktur. Benim donanımım iş hayatı üzerine. Kalkınma ve sanayi üzerine. Gençlerimiz, iş arayan kardeşlerimiz için, organize sanayi bölgelerini kalkındırmak, küçük organize sanayi bölgelerinin şartlarını daha iyi hale getirmek, cazibe merkezlerinin yatırımlarının sayısını arttırmak ve üst limiti aşağıya çekebilmek benim öncelikli hedeflerim arasındadır. Benim hiçbir zaman boş bir şey ağzımdan çıkmaz. Benim en önemli amacım Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde gerçekten çok inandığım liderim Recep Tayyip Erdoğan’ın da yardımlarıyla beraber Elazığ’a katkıda bulunmaktır. Bunun için elimden geleni yapacağım. Tek bir amacım vardır. Seneler sonra memleketime geri geldiğim zaman babam gibi alnı açık, dik bir şekilde Elazığ sokaklarında yürümektir. Allah ondan razı olsun. O Türkiye için farklı bir savaş verdi. Ben de şimdi Elazığ için bambaşka bir savaş vereceğim” şeklinde konuştu.