Mahalle tozdan kurtuluyor, tuğla fabrikasının yıkımına başlandı

Başkan Yanılmaz,Güney çevre yoluyla bağlantısını temin eden 12 adet yol olacağını, bunlardan en önemlisinden bir tanesinin de fabrikanın belirli bir bölümüne yapacakları ana yol olduğunu açıkladı.

Merkeze bağlı Hicret Mahallesinde bulunan 12,5 dönüm arazi üzerine kurulu olan ve geçtiğimiz ay çalışmasını tamamlayan 66 yıllık tuğla fabrikası, Elazığ Belediyesinin yürüttüğü yol ve çevre düzenlemeleri kapsamında yıkımına başlandı. Yıkım startını Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, fabrika yetkilileri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla başlattı.

1952 yılında kurulan tuğla fabrikasının zamanında bölgenin en modern fabrikası konumunda olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Ufku geniş insanlar olarak bu tesisi burada kurmuşlar. Buradan öncelikle Elazığ’ın ve bölgenin tuğla ve kiremit ihtiyacını karşılamışlar. Yıl içinde modernizasyonları yapılmış . Araç ve gereçleri değiştirilmiş. Elazığ’ımıza aynı zamanda çok önemli bir istihdam alanı olarak hizmet vermiş. 500’ün üzerinde hemşerimiz burada çalışıp emekli olmuş” dedi.

"Yıkılan fabrikanın belirli bir bölümünden ana yol geçecek"

Elazığ’ın son yıllarda hızlı büyüdüğünü, geliştiğini ve zenginleştiğine dikkat çeken Başkan Yanılmaz, “Biz 2014 yılından sonra Elazığ’ı Doğu Batı ekseninde tek bir çizgide ilerleyen şehir olmaktan çıkarıp Kuzey ve Güney ekseninde de gelişen bir şehir haline getirdik. Elazığ’ımızın Güney çevre yoluyla bağlantısını temin eden 12 adet yolumuz olacak. Bunlardan en önemlisinden bir tanesi de şuan da üzerinde bulunduğumuz fabrikanın belirli bir bölümüne yapacağımız ana yoldur. Biz bu fabrikanın buradan kalkması için çalışmalarımızı aday olduğumuz dönemde başlatmıştık. Görüşmelerimiz devam ediyordu. Neticede revize imar planını yaparak Elazığ’ın özellikle gelişmesinden tam faydalanmamış mahallelerimize gelişmesi için imar değişikliği yaptıktan sonra da Ali Köksal ile görüştük. Bu fabrikanın buradan kaldırılarak, buranın bir gelişim alanı olarak artık Elazığ’ımıza hizmet vermesini, bir sanayi alanı olarak değil bir gelişim alanı olarak hizmet vermesini rica ettik. O da sağ olsun öncelikle kendi ticari gelişimini engellememek üzere bütün stoklarını ve çalışmalarını yaptı. Öncelikle fabrikanın içinden sökmeye başladı. İnşallah dışından da söktükten sonra, şehirle güney çevre yolu üzerinde ki en önemli bağlantı yolu olan Hicret mahallesinden geçen bağlantı yolunu da yapımına başlayacağız” diye konuştu.

Firma faaliyetlerini sürdürecek

Fabrikanın zamanla şehrin içerisinde kaldığını ifa deden fabrikanın sahibi Ali Köksal, “65 seneyi aşkındır faaliyeti olan bir tesis, şehrimize belirli katkılar sağladı. Buradan çok sayıda kişinin emekli olmasına vesile oldu. Belirli bir süre sonra her şey de olduğu gibi tesislerinde belirli bir yaşam süreleri oluyor. Etrafında ki yapılaşmadan dolayı bizimde büyüme imkanımız kalmamıştı. O yüzden tesisin verimliliği de bir bakıma ortadan kalkmıştı. Sağ olsun belediye başkanımız ve meclis üyelerinin katkılarıyla Elazığ şehrinde yapılan imar değişikliğinin bir yansıması olarak ta bizimde bu tesisi kapatabilme imkanımız oluştu. Bundan dolayı bizde Temmuz ayı itibarıyla imalatımızı durdurduk. Faaliyetlerimizi firma olarak sürdürüyoruz. Başka bir üretim tesisine ortaklık sağlayarak orada ürettiğimiz ürünlerimizi yine getirip burada şehrimizin ekonomisine katkı olarak sunmaya devam edeceğiz”diye bilgi verdi.

Daha önceleri yerleşim alanı olmadığı için fabrikanın mahallede kurulduğunu vurgulayan Mahalle Muhtarı Murat Gülbasan ise, “Ama şuan bura büyük bir mahalle oldu. İnsanlarımız burada çok mağdur durumdaydı. Başkan Mücahit Yanılmaz aday adayı olduğu zaman bize bir söz vermişti. O sözü yerine getirdiği için ben mahallem adına çok teşekkür ediyorum”diye konuştu.