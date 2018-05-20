Market gibi "Hayır Çarşısı" Ramazan’da da yüzleri güldürüyor

Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı, hayırsever vatandaşların desteğiyle her geçen gün büyüyor. Gıdadan giyime, beyaz eşyadan mobilyaya kadar geniş bir ürün yelpazesiyle ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan “Hayır Çarşısı” bir alışveriş merkezi gibi de çalışıyor. Her ay 4 bin 50 aile kendilerine verilen 250 kontörlük kartlarla yaklaşık bin 500 liralık ev ihtiyacına göre alışveriş yapıyor. Ürünlerin çoğunluğu Elazığ Belediyesi tarafından tedarik edilirken, alan ile veren elin buluşturulduğu çarşı, verilen yardımları da Alo 153 Beyaz Masa aracılığıyla kabul ederek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın talimatı ile hayır çarşısını kurduklarını anımsatan Sorumlusu Metin Dağdelen, “Hayır çarşısı birimi kurulduktan sonra iki tane ailemiz var. Bir bağış yapan ailemiz var. Bunlar 153 Beyaz Masa’yı arayarak bağış yapmak istediklerini ifade ediyorlar. Bağışçılar ürünlerin cinsini söyledikten sonra bizim personelimiz o ailenin evine giderek bağışladıkları ürünleri getirip elemeden geçirdikten sonra reyonlara diziyor . İkinci ailemiz ise, ihtiyaç sahibi olan ailelerdir. Onlarda 153 arayarak ikametgah adreslerini söylüyor. Sonra sosyal analiz ekibimiz aileyi evinde ziyaret ediyor ve karar veriliyor” dedi.

4 bin 50 ailenin her ay hayır çarşısından faydalandığı aktaran Dağdelen, “Bunu bireye vurduğumuz zaman 20 binin üzerinde birey, hayır çarşısından faydalanmaktadır. Puanlar ailelerin birey sayısı ve geçim standartları düşünülerek hesaplanmıştır. 250 puan içerisinde 100 puanı gıdaya aittir. Gıda ürünü olarak kuru gıda, temizlik ürünleri ve kahvaltı ürünlerimiz bulunmaktadır. 6 kişilik bir aile geçinebileceği şekilde gıda ürünlerini almaktadır. Aileye bir aylığına yardım etmiyoruz. Ailenin mağduriyeti devam ettiği sürece her ay gelmektedir. Geriye kalan 150 puana ise giyim ve mobilya beyaz eşya ürünleridir. Aile 150 puana da onları almaktadır"ifadelerini kullandı.

Dağdelen aynı zamanda, yüklenen kartlardaki 250 puanın bin ile bin 500 TL arasında yapılacak bir alışverişi karşıladığını aktardı.