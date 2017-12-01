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01 Aralık 2017 11:49

Markete girip silahla gasp yapan şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir markete giren soyguncu kasiyere silah dayayarak yaklaşık bin 500 TL’yi gasp edip kaçtı.

Markete girip silahla gasp yapan şüpheli yakalandı

01 Aralık 2017 11:49

O anların saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı olayda şüpheli polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak tutuklandı.


Olay, merkez Doğukent Mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin kapanma saatine 10 dakika kala içeri giren şapkalı bir şahıs, alışveriş sepetiyle bir süre gezindikten sonra üzerindeki silahı çekerek kadın kasiyerin kafasına dayayıp kasadaki paraları istedi. Bu sırada diğer market çalışanı içeri girince silahı ona çeviren şahıs, kasadan bin 500 TL alarak kaçtı. O anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi


Şoku üzerinden atan market çalışanları durumu polise bildirdi. Markete gelen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler güvenlik kamerasından şüphelinin eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada kimliği belirlenen şüpheli İ.K. (24) düzenlenen operasyonla yakalandı.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, "Yağma" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli İ.K.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını bildirdi.




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