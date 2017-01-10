Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 13:56

Medical Park Elazığ Hastanesi, çalışan gazetecilerle bir araya geldi

Medical Park Elazığ Hastanesi, çalışan gazetecilerle bir araya geldi

10 Ocak 2017 13:56

Medical Park Elazığ Hastanesi idarecileri, çalışan gazetecilerle bir araya geldi.
10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle, Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Sedan Özkan ve Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, kentte görev yapan gazeteciler için organize ettikleri programla bir araya geldi. Programda Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Seden Özkan, "Basında çalışan tüm gazeteci arkadaşları tebrik ediyorum. Çok özveri isteyen bir meslek. Ülkemiz çok zor günler geçiriyor. Buna rağmen millet olarak basının desteğini bekliyoruz. Emekçi gazetecilerimiz var. Üzerinize çok yük düşüyor. Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" dedi.
Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ise, “Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, çözümünde sunmuş oldukları önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlarım. Basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza Medical Park ailesi olarak, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni eder, birlik ve beraberliğimizin artarak devam edeceği daha nice güzel yıllar dilerim” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
6
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç