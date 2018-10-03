Medical Park Hastanesi ile Yeşilay arasında "Sağlıklı Yaşam" protokolü

Yeşilay Cemiyeti ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında ‘Sağlıklı Yaşam' projesi kapsamında sağlık protokolü imzalandı.

2018-2019 yılı kapsamında Yeşilay Cemiyeti ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında, "Sağlıklı Yaşam" projesi kapsamında sağlık sponsorluğu protokolü yapıldı. Hazırlanan protokol Hastane Müdürü Op.Dr. Mahmut Yıldız ile Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu arasında imzalandı.

Toplum yararına fayda veren bir cemiyeti desteklediklerinden dolayı mutlu olduklarını belirten Hastanenin Genel Müdürü Op.Dr. Mahmut Yıldız, “Elazığ Medical Park Hastanesi ve tüm Medical Park'larda olduğu gibi ‘Herkes İçin Sağlık' sloganı ile Yeşilay Derneğinin ‘Sağlıklı Yaşam' sloganını birleştirmek oldu. Buradaki amacımız halkımıza sağlıkla ilgili olarak bir farkındalık oluşturmaktır. Yeşilay'ın temel prensipleri ile Medical Park'ın sağlıkla ilgili temel prensipleri birbiriyle örtüşmektedir. Biz burada 71 hekimimizle beraber özellikle psikiyatri ve psikologlarımızla Yeşilay'ın bizden ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda konferans, bilgi, belge, broşür ve benzeri noktalarda destekleme ve yanlarında olma sözü vermiş bulunuyoruz. Her ay bir farkındalık yaparak toplum sağlığını ön plana alan ve bağımlılık noktasında halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermeyi arzuluyoruz“ dedi.

Amaçlarının gençlere, büyüklere ve toplumun her katmanına eğitim yoluyla farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu ise, “Medical Park Hastanesi bir sağlık kuruluşu ve hedefi insanların sağlığıyla ilgilidir. Yeşilay'ın en önemli hedeflerinden birisi de sağlıklı yaşam konusudur. Bununla birlikte bizim etkin mücadele alanımız içerisinde madde bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılığın her çeşidiyle mücadele etmektir. Bu noktada amacımız toplumda bir farkındalık oluşturmaktır. Aynı zamanda yapılan bir tüzük değişikliği ile Yeşilay artık tedaviye yönelik çalışmalara da başladı. Bu noktada Hastane ile Cemiyetimiz arasında ‘Sağlıklı Yaşam' ortak noktası var. Bundan sonraki çalışmalarımızda hastane personeli ile birlikte çalışarak toplumumuzu daha sağlıklı nesiller haline getirmek için çaba göstereceğiz“ ifadelerini kullandı.