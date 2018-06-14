Çünkü bu sefer bir yandan güçlü bir cumhurbaşkanı, bir yandan güçlü bir iktidar, bununla birlikte Türkiye’nin kabuk değiştirmesi gibi Elazığ’ın da kabuk değiştireceği bir döneme girdik" dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar’a seçim çalışmalarında destek vermek için Elazığ’da bulunan İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, Baskil ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

24 Haziran seçimlerinde Türkiye’yi temsil edecek yegane adayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna inandığını ifade eden Mehmet Ağar, "Türkiye yeni bir sisteme geçiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Dolayısıyla burada seçilecek olan Cumhurbaşkanı hükümetin kurucusu olacak hükümetin yöneticisi olacak, hızlı bir yönetim olacak. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu durumları görüyorsunuz. 2016’da 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, Suriye, Kuzey Irak tüm bunların arasında yabancıların hem ekonomik bakımdan hem siyasi bakımdan Türkiye’yi sıkıştırması, ama bütün bunlara rağmen dik bir duruş onurlu bir duruş, haysiyetli bir duruş. Dolasıyla önümüzdeki seçimde Türkiye’nin geleceği ve istikbali bakımından benim diğer adaylarla bir problemim olamaz. Ama Türkiye’yi teslim edecek yegane adayın bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğuna kesinlikle inanıyorum"diye konuştu.

"El birliği ile yapacağız"

Türkiye’nin geleceği, büyüklüğü, bütünlüğünü sağlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’la beraber ona mecliste destek olacak güçlü bir AK Parti grubuna ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Ağar, "Burada da aynı zamanda Cumhur İttifakı’yla beraber güçlü birliktelik de söz konusu. Bu bakımdan oğlumun AK Parti’de siyaset yapması benim de gönlümü hoşnut etti. Çünkü bu sefer bir yandan güçlü bir cumhurbaşkanı, bir yandan güçlü bir iktidar, bununla birlikte Türkiye’nin kabuk değiştirmesi gibi Elazığ’ın da kabuk değiştireceği bir döneme girdik. İşte Baskil organize sanayi bölgesi yeni fabrikaların yeni iş yerlerinin müjdecisi olacak. İnşallah bunu el birliği ile yapacağız. Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü kardeşliğini, huzurunu, düzenini de Cumhurbaşkanının önderliğinde hep birlikte kardeşçe sağladığımız gibi Elazığımızı Türkiye’nin en güçlü, en kalkınmış, en güzel illerinden birisi haline getirmeyi hep beraber başaracağız” diyerek sözlerini tamamladı.