Mehmet Ağar, oğluna destek için Elazığ’a geldi

24 Haziran seçimlerinde oğlu AK Parti’den 3. sıra Milletvekili Adayı gösterilen İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, bugün Elazığ’a geldi. Havalimanında oğlu Ağar ve partililer tarafından karşılanan Mehmet Ağar, ardından AK Parti’nin Seçim Koordinasyon Merkezine geçti.

Seçimin her şeyden evvel demokrasinin en temel vasıtası olduğunu belirten Mehmet Ağar, “Burada önemli olan herkesin demokrasinin kurallarına uyarak fikri temeller üzerinde medeni bir mücadeleyi yapmasıdır. Biz Elazığlı olarak Elazığlı olan her aday hangi partide olursa olsun bizim için önemlidir hiç kimsenin kırılmasını ve incinmesini istemeyiz. Türkiye’de hepimiz için her şeyden önemlidir. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde son iki sene içerisinde ortaya konan performans çalışma ve Türkiye’nin karşı karşıya olduğu risksel açıdan meseleyi değerlendirdiğimde onun desteklenmesinin çok doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Oğlu hakkında da konuşan Ağar, “Oğlum Tolga Ağar kendi iradesiyle aday oldu. 2014’ten beri Sarıyer’de AK Parti üyesiydi" diye konuştu.

Fiili siyasetin içerisinde olmadığını aktaran Ağar, “Ama bazı meseleler olduğu zaman hükümet devlet kanaatiyle görüşmeler olur. Birde meseleye büyük sağ siyasetten gelmemiz açısından bakıldığında ben Türkiye’de mevcut bir sağ iktidarın istikrarı en güçlü şekilde muhafaza edeceğinden yanayım. Dolayısıyla bu büyük birlikteliği koparmak doğru değildir" dedi.