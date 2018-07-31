Mehmet Akif Ersoy Semt Kütüphanesi açıldı

Elazığ Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında ile semt kütüphanesi kazandırıldı. Öğrencilerin bilgiye ulaşma ve uygun ortamda ders çalışma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmete açılan kütüphaneye, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un ismi verildi. Rızaiye Mahallesi Şeref Tan Sokak’ta hizmet verecek olan semt kütüphanesinde, okuma salonları, bilgisayar ve ders çalışma ortamları bulunuyor.

Kütüphanenin mesai saatleri dışında hafta sonları da hizmet vereceği bildirildi.