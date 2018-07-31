Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 14:48

Mesai arkadaşının şehit ettiği polis, son yolcuğuna uğurlandı

Malatya’da polis merkezi içerisinde mesai arkadaşı tarafından şehit edilen polis memuru Şerif Dağ (45), memleketi Elazığ’da son yolcuğuna uğurlandı.

Mesai arkadaşının şehit ettiği polis, son yolcuğuna uğurlandı

31 Temmuz 2018 14:48


Edinilen bilgiye göre, dün Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi’nde Battalgazi Hükümet Konağında bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde görevli sivil memur Suat Y. ile yine karakolda görevli polis memuru Şerif Dağ (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Suat Y., polis memuru Dağ’ı bıçakladı. Boğazından aldığı darbe ile ağır yaralanan polis memuru, hemen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru hayatını kaybetti.


3 çocuk babası Şehit Şerif Dağ, Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ’ın Maden ilçesi Kızıltepe köyüne getirildi. Dağ için köy mezarlığı önünde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını kıldırmasının ardından şehidin naaşı, meslektaşları tarafından omuzlara alınarak mezarlığa taşındı. Şehidin naaşı, aile mezarlığında dua ve göz yaşları arasında toprağa verildi.


Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İl Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, diğer protokol üyeleri, şehidin yakınları, vatandaşlar ile emniyet personeli katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç