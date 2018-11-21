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Meteoroloji kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi. Öteyandan bölge genelinde sis etkisini sürdürdü.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis, pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.Mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarların kuzey ve batılı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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