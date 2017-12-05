Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısı yaparken, sis nedeniyle de sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Malatya’da akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, Tunceli ve Bingöl’de karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Adıyaman’da ise yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir"denildi.

Rüzgarın zaman zaman orta kuvvete eseceğini de bildiren merkez, sis ve pus nedeniyle sürücülerin dikkatli olması önerisinde bulundu.