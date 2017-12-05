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05 Aralık 2017 10:43

Mevsim geçişlerinde cilt sağlığına dikkat

Mevsim geçişlerinde hava, iklim koşulu, çevre ve atmosferin cildi ciddi bir şekilde yıprattığını vurgulayan Güzellik Uzmanı Necla Bak, cildin bu sıkıntılara maruz kalmaması için C vitamini, serum, retinoidlerle vücudu desteklemek gerektiğini söyledi.

Mevsim geçişlerinde cilt sağlığına dikkat

05 Aralık 2017 10:43


Güzellik Uzmanı Necla Bak, kış mevsimine geçiş ile birlikte mevsim geçişlerinde cilt sağlığında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.


Kış mevsiminde cildin daha çok yıprandığını belirten Güzellik Uzmanı Necla Bak, “Kış mevsiminde kuru ciltler daha fazla yıpranıyor. Kuru cilde maruz kalanlar sıkıntı yaşıyorlar. Egzama yada daha kuru olan ciltlerde soyulma pullanma ciddi bir şekilde sorun olarak karşımıza çıkıyor. Mevsim geçişleri içerisinde hava, iklim koşulu, çevre, atmosfer, egzoz gazı cildimizi ciddi bir şekilde yıpratmaktadır. Bu sıkıntılara maruz kalmamak ve nem kaybını dengelemek için C vitamini, serum, retinoidlerle vücudu desteklemek gerekiyor. Bunun yanı sıra cildimize düzenli olarak bakımları yaptırmak gerekiyor” dedi.



‘Cilt kuruluğunda su tüketimine dikkat’


Ciltte kuruluğunun ciddi anlamda bir problem olduğunu dile getiren Bak, “Vücudumuz için dışarıdan aldığımız takviye, gıda, besin, su en doğal ihtiyaçtır. Kışın su tüketim seviyesi biraz daha aşağıya iniyor. Su seviyemizi mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Günlük tükettiğimiz su miktarına dikkat etmemiz gerekiyor. Şayet unutuyorsak, unutmamak için yanımızda su şişesi yada bulunduğumuz ortamda, ofiste yanı başımızda suyumuzu bulunduralım. Cildimizde kurulukla ilgili problemler yaşarken dışarıdan alacağımız takviyeyi tamamlayalım” ifadelerini kullandı.


Kış mevsimlerinde vücudu tamamlayan kurulanmayı yok eden vücut kremlerinin kullanılmasına da dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Bak, “Yaz, kış mevsimleri içerisinde güneş koruyucusunu da ihmal etmemiz gerekiyor. Bizim kendi bölgemizde güneş koruyucular ihmal ediliyor. Yazında, kışında hem içeride hem dışarıda bulunmuş olduğumuz iklim ve hava koşullarında koruma faktörüne kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Düzenli cilt bakımlarımızı ihmal etmeyelim. Ürün takviyelerimizi düzenli bir şekilde hazırlayalım. En önemli giysimiz cildimizdir”diye konuştu.




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