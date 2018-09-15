Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi

Elazığ'a şehir dışından gelen tarım işçileri alın teriyle ekmek parasını kazanıyor.

Mevsimlik işçiler Türkiye'nin değişik illerinden çalışmak için birçok şehre gittiği gibi Elazığ'a da geliyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler akşama kadar ekmek parası için ter döküyor. Memleketlerine para kazanarak dönmek için alın teri döken işçiler, günlük ortalama geçen paranın ise 60-70 TL olduğunu söylüyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden Elazığ'a çalışmaya gelen işçilerden Suat İçli, “Sabah saat 4'te işe başlıyoruz akşam saat 17'de paydos ediyoruz. İşimiz mevsimliktir. 5 ay buralardayız. Havalar çok sıcak ama biz mecburi çalışıyoruz. Ailemize destek olsun diye buradayız. Akşam mesai bittiğinde de yine Diyarbakır'a dönüyoruz. Sıcak havanın altında gördüğünüz gibi domates işi yapıyoruz. Sıcak su içiyoruz. Sıcaklıklar altında çalışmak çok zor. Biz burada çalışıyoruz ama kimse bilmez sıcaklık altında çalışmanın nasıl olduğunu" dedi.

Mevsimlik işte çalışan kadınlar ise "Ailemize destek olmak için bu işte çalışıyoruz. Mevsimlik işçiyiz. 4-5 aydır bu iş ile uğraşıyoruz. Domatesleri hem ekiyoruz hem topluyoruz. Kuruduğunda da torbalara koyuyoruz. Hava, geçen yıla göre daha sıcak. Bu sıcaklıklar altında çalışmak zorundayız. Domatesleri kesiyoruz, kurutuyoruz, topluyoruz ve yurt dışına gönderiyoruz. Sıcaklık etkiliyor ama mecbur olmasak biz bu işe gelir miyiz ama çalışmaya mecburuz” ifadelerini kullandı.