Mide kanserinden kapalı ameliyatla kurtuldu

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki 7 çocuk babası Muharrem Güneş, son 1 yılda artan rahatsızlıklarının ardından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanede alınan biyopsilerde mide kanseri tanısı konulan Güneş, Genel Cerrah Prof. Dr. Abdullah Böyük tarafından kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik yöntemle ameliyat edildi.

Rahatsızlığının son zamanlarda arttığını belirten Muharrem Güneş, “Son 1 yıl içerisinde bazen rahatsızlığımı hiç hissetmiyordum. Fakat sonralarda rahatsızlığımın artığını fark ettim. Daha sonra hastaneye geldim ve ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Ameliyatımı oldum şuanda kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.

Babası Muharrem Güneş’in rahatsızlığının son bir senedir başladığını dile getiren Ferdi Güneş, “Babamın rahatsızlığı son zamanlar ilerlemeye başladı. Rahatsızlığı ilerleyince hastaneye getirdik ve bize ameliyat olunması gerektiği söylendi. Ameliyat yapıldı. Babamın sağlık durumu şuanda çok iyi” şeklinde konuştu.

Güneş’i mide tümörü nedeniyle ameliyat ettiklerini aktaran Prof. Dr. Abdullah Böyük, “Daha önce hastanemizde mide tümörlerinin ameliyatını yapıyorduk. Hastanemizde ilk defa olarak kapalı bir yöntemle hastamızı ameliyat yaptık. Teknolojinin ilerlemesi ile beraber kapalı ameliyatlar artmaktadır. Bizde hastanemizde kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik yöntemini kullanarak hastamızın mide tümörünü aldık” şeklinde bilgi verdi.