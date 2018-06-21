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21 Haziran 2018 18:18

Milletvekili Açıkkapı;" Stadyumun ihalesi yapıldı"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, kentin kronikleşen meselelerinden biri haline gelen Atatürk Stadyumu’nun yaptıkları çalışmalar sonrasında nihai adımın atılarak bugün ihale edildiğini söyledi.

Milletvekili Açıkkapı;

21 Haziran 2018 18:18


Elazığ Atatürk Stadyumunun yıkılıp yerinde yapılması, 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonu ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası yapımıyla ilgili 41 firmanın başvuru yaptığı 16’sının katılıp 13’ünün yeterlilik aldığı ihale bugün yapıldı. İhale ile ilgili baştan itibaren projeyi takip eden AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı değerlendirmede bulundu.


Stadyum ihalesinin yapıldığını anımsatan Milletvekili Ejder Açıkkapı;"1 Kasım 2015 yılında seçildikten sonra ilimizin kronikleşen meselelerinden biri haline gelen stadyum yapım işi 20 Ekim 2017 yılında Kalkınma Bakanlığına verdiğimiz ek ödenek talebimiz sonucu yatırım programına alınmış olup, geçen süre zarfında yerine yıkılıp yapılacağından dolayı tip proje uygulanmamış, proje ihalesi yapılmıştır. Daha sonraki süreç içerisinde stadımızla ilgili proje çalışmaları zemin etüt çalışmaları ciddi bir şekilde takip edilmiş 21 Haziran 2018 tarihi ihale tarihi olarak ilana çıkmıştı. Elazığ Atatürk Stadyumu ile ilgili olarak 41 firma ihale dosyası almıştı. Bugün yapılan ihaleye dosya alan bu firmalardan 16’sı iştirak etmiş, bir firma teşekkür zarfı atmış, iki firmanın dosyası ise geçersiz sayılmış, böylece 13 firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmıştır. İhale, 128 milyon 368 bin TL’lik en düşük teklifi veren firmada kalmıştır. Bundan sonraki süreç tamamlanıp sözleşme yapıldıktan sonra 650 takvim günü içerisinde bitirilmesi planlanan Elazığ Atatürk Stadyumu işi ihalesini alan firmaya 5 gün içerisinde yer teslimi yapılacak ve çalışamalar başlayacaktır. Stad Elazığ’a ve Elazığspor sevdalılarına hayırlı olsun"dedi.




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