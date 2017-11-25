AK Parti Elazığ Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ejder Açıkkapı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde değerlendirmelerde bulundu.

62 bin 800 personeli ve 20 milyar 800 milyonluk bütçesiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığının çok önemli çalışmalar yaptığını bildiklerini aktaran Milletvekili Açıkkapı," Bugüne kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın ülkemizde yapmış olduğu önemli başarılar var ve bu başarıya imza atan bir ekip var. İnsanız unutuyoruz ve yapılan hizmetler bazen göz ardı edilebiliyor. Bunun içindir ki, aslında çoğu kez anlattığınız hizmetlerimizi ve sunumda da aktarmaya çalıştığınız önemli çalışmaları tekrara düşsem de bir kez de ben aktarmak istiyorum"dedi.

Son 15 yılda Orman ve Su İşleri Bakanlığının çok önemli işlere imza attığını ve bugüne kadar 156 milyarlık bir yatırım gerçekleştirdiğini vurgulayan Milletvekili Açıkkapı, “ Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul’da çözüme kavuşturulan bir içme suyu sıkıntısı vardı. Aslında iktidara geldiğimiz ilk dönemlerden itibaren birçok ilimizde de , Elazığ’da da bu su sıkıntısı vardı.Elazığ’da kuyu suyuyla şu anda içme suyu tedariki yapılmaktadır.Ancak tüm Türkiye’de olduğu gibi, bugüne kadar birçok ilde çözüme kavuşturularak içme suyuna kavuşan birçok il gibi, ilimiz Elazığ’da 2018 yılında içme suyuna kavuşacaktır" diye konuştu.

"Elazığ’ın 2040 yılına kadar içme suyu problemi kalmayacak"

Elazığ Belediyesi ve Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen ve kentin geleceğine yönelik hayata geçirilen en önemli projeler arasında yer alan Hamzabey içme suyu barajı inşa çalışması 2018 yılında tamamlanacağını aktaran Açıkkapı," 82 kilometrelik isale boru hattının döşenmesiyle, 52 milyon metreküp depolama hacmiyle, temelden 69,5 metre yüksekliğiyle, 1 milyon 671 bin 449 metreküp gövde hacmine sahip olan Hamzabey içme suyu projesi tamamlanınca Elazığ’mızın içme suyu problemi bitecek ve 2040 yılına kadar içme suyu problemi kalmayacaktır.Bu çalışma bittiği zaman Elazığ merkezle birlikte birçok beldemiz ve köyümüz inşallah içme suyuna kavuşmuş olacak. Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla ovalarımız suyla buluşuyor, ovalarımız bereketleniyor. Yine, Bakanlığımızın Elazığ’da özellikle uzun bir süredir kronikleşen Uluova sulama projesinin ihale edildiğini biliyoruz. Gerçekten Uluova toprağı suyla buluşacak ve Elazığ ovası da bereketlenecek. Türkiye genelinde 508 baraj, 327 gölet tamamlanırken ilimiz Elazığ’da 2003 yılından bugüne kadar 9 baraj inşa edildi, 37 bin 920 dekar arazi sulamaya açıldı, çiftçilerimize yıllık 38,8 milyon TL zirai bir gelir artışı sağlandı ve 42 derenin ıslahı tamamlandı"şeklinde ifade etti.

Açıkkapı, Elazığ’a yangın söndürme helikopteri talep etti

Projelerin yapılma hızına da değinen Açıkkapı," Geçmişte başlanan bir işin süresi 12 yıldı. Örneğin, İzmit Kandıra Arıklar Göleti, temelden yüksekliği 30 metre ve 2013 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 43 milyona mal olmuş bir gölet, 12 yılda bitirilmiş. Ancak iktidarımız döneminde bir işin, bir göletin bitim süresi 11 ay ile 15 ay arasında bir süre teşkil ediyor ve birim fiyat ile maliyet olarak da çok çok daha uygun fiyatlara mal ediliyor. Aynı gövde hacmine ve yüksekliğe sahip göletler şu anda çok daha kısa sürede ve 6 milyon ile 4,5 milyon arası bir fiyata, çok daha ucuza mal edilmektedir. Türkiye genelinde 49 milyon hektar alanda 3 milyar 820 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Yıl sonu itibarıyla inşallah bu, 4 milyar fidan şeklinde olacak. Elazığımızda da yine özellikle 14 yılda, 42 köyde 16 bin 900 ceviz, 2 bin 625 dut, 2 bin menengiç, 442 bin 855 adet badem, 2 adet bal ormanı biri Alacakaya ilçemizde, diğeri Sivrice Kürt köyünde olmak üzere yine toprakla buluşturulan fidan sayısı Elazığ’da bugüne kadar 56 milyon 800 bin civarındadır. Özellikle yangınla mücadelede Türkiye’nin Avrupa’da lider olduğunu ifade edildi. 15 saniye içerisinde çıkan dumanla yangın ikazı alıyoruz. Elazığ’ın üç tarafı sularla çevrili. Elazığ’la birlikte Bingöl, Tunceli, Muş, Malatya, Adıyaman, hatta Erzincan illerinde ormanlardaki yangınlara daha hızlı bir şekilde ulaşım için, ulaşılamayacak orman alanları için bir yangın helikopteri talebimiz var. Bu konuda imkanlar nedir bilmiyorum ama imkanları zorlayarak böyle bir imkan sunarsanız Elazığ bölgede bir güven şehri, bir huzur şehri olarak yangınlarda bölgeye de hizmet edebilecektir" diyerek sözlerini tamamladı.