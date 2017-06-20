Milletvekili Açıkkapı’dan Kadir Gecesi mesajı

Milletvekili Ejder Açıkkapı mesajında," Alemlere rahmet, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) güzel dilinde ’başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş’ olan Ramazan-ı Şerif ayını uğurluyoruz. Sonunun cehennemden kurtuluş olduğu bu ayda, bin aydan daha hayırlıdır diye Yüce Mevla’nın bizlere bildirdiği Kadir gecesine ulaşırken, bu mübarek geceye yeniden erişebilmenin mutluluğu ile gönüllerimiz dolup taşıyor.

Kadir gecesi, atfedildiği bu değeri bizzat Kur’an’ın kendisinden almıştır. Kur’an-ı Kerim’in, efendimize nazil olduğu bu geceye özel Allah bu gecenin önemine binaen Kadir Suresini indirmiş, bu gecenin önemini Yüce Allah Kadir suresinde bizzat şu ayetlerle belirtmiştir. ’Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir’. Bin aydan daha hayırlı olan bu gece, Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizce ’Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı hesaba katarak, ibadetle ihya edecek olursa geçmiş günahları bağışlanır’. müjdesiyle duyurulmuştur. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıyken, 80 yıllık bir ömre bedeldir. O Kuran’ın özü olan gecedir, Ebedi hayatın haritasıdır,Gönül dünyamızın aydınlığı,Hidayet yolumuz, Kurtuluş reçetemizdir" ifadelerine yer verdi.

Açıkkapı mesajını ,"Bu bol faziletli ve pek mukaddes geceyi özellikle ihya etmeli, Kuran’-ı Kerim ile taçlandırmalıyız. Kadr’in ruhunun Kur’an’dan geçtiğini unutmamalıyız. Bu gece Alemlerin Rabb’i olan Allah’a el açıp çokça niyaz etmeli, kendimiz ve aile fertlerimiz gibi milletimiz, bayrağımız için, vatanımız, devletimiz için de çokça niyaz etmeliyiz. Unutulmamalıdır ki tek çıkış yolu ancak ondadır. Bu duygu ve düşünceler ile bizi Kadir gecesine ulaştıran rabbimize sonsuz hamdüsenalar, nice bayramlara da hayırla, birlik ve beraberlik içerisinde erişebilmeyi niyaz ediyorum"diyerek tamamladı.