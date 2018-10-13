Milletvekili Ağar,"Herkesin hizmetinde olacağız"

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Ağın ve Keban ilçelerini ziyaret etti.ilçe ziyaretinde AK Parti Ağın ilçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Ağar, ardından esnaflarla görüşüp, vatandaşlarla sohbet etti. Ağın Kaymakamlığına da geçen Ağar, yeni atanan Kaymakam Fatih Cıdıroğlu'na hayırlı olsun dileklerini iletti.Daha sonra Keban ilçesine giden Milletvekili Ağar, belediyeyi ziyaret edip, partililer ve ilçe sakinleriyle görüştü.

Ağın ve Keban ilçelerini ziyaret ettiğini dile getiren Milletvekili Ağar," Elazığ'da bulunmak huzur veriyor. Keşke daha çok vaktimiz olsa, daha çok vakit geçirebilsek.İşlerimizi bitirdiğimiz zaman bölgemize gelip çalışmaya devam ediyoruz. Allah nefes verdiği sürece hepsinin hizmetinde olacağız”diye konuştu.