Milletvekili Erol: “Bir oy bile çok önemli”

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ milletvekili adayı Gürsel Erol, merkeze bağlı Şahinkaya, Sarıçubuk ve Koruk köylerini ziyaret etti. Kapı kapı gezen Milletvekili Erol, karşılaştığı yöre sakinleri ile sohbet edip destek istedi. Erol, “Zamanımız çok kısıtlı yaklaşık 25-26 gün gibi bir seçim kampanyamız var. Günde 500 kişi ile görüşsek ortalama 15 bin kişi ile görüşüyoruz. Elazığ seçmen sayısı 420 bin. İktidar partisinin imkanları bizde yok. İktidar partisini geçmişte o kadar milletvekili var. Şimdi 5 milletvekili adayları var. Devletin tüm desteği var. Belediye başkanları var. Onların hepsi bir tarafa dağılıyorlar. Sabah saat 8’de kalkıyorum gece 3 e kadar Elazığ sokaklarında gezip, ulaşabildiğimiz kadar hemşehrimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bir araya gelip hem dertleşip hem sohbet edip 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili bilgimizi düşüncemizi geleceğe yönelik planlarımızı kendileri ile paylaşıyoruz” dedi.

“Ben ilk defa Elazığ’da bir heyecan olduğunu hissettim”

“Ben ilk defa Elazığ’da bir heyecanı ve umudu yakaladığımızı düşünüyorum" diyen Erol, "Çünkü CHP Elazığ’da belirli mahallere sıkışmışken şimdi her yerde biz varız. Seçim kampanyası açısından bilboardlar afişler ve bayraklar olarak her yerde varız. Elazığ’da bizim siyaset dilimiz herkesin beklediği bir dildir. Bunu her yerde söylüyorum ben emekli bir öğretmenin çocuğuyum. Bizim babamız ne ağa ne paşa babamızın ismiyle bir siyaset yapmıyoruz, vekil olamadık. Bir eğitim ve kültür sayesinde önce adam olmanın önce insan olmanın üzerinde siyaset yaptık ve siyasete başarılı olduk. Tunceli Milletvekilliğinden sonra Elazığ Milletvekilliği benim hayatımda yaşayacağım en büyük onurlardan bir tanesidir” diye konuştu.

"Bir oy bile çok önemli"

Bir siyasetçinin kendisine göre sırtını dayaması gereken birlikte yol yürümesi gereken tek kişinin halk ve seçmen olduğuna vurgu yapan Erol, “Genel merkez odalarında genel başkanların önünde eğilerek milletvekilliği adayı benim yapmam gereken bir şey değildir. 7 Haziran’da CHP milletvekili çıkaramayınca 1 Kasım’da ben aday oldum. Ben seçim kazanmış bir milletvekili oldum. Görev yaptım. İktidar partileri yönetim kadrosunda olduğu için çözüm üretmek zorundadır. Sevgili hemşehrilerim bizim oylarımızı asla böldürmeyelim. Elazığ’da hep birlikte yapacağız. Bakın ben size matematiksel olarak bir hesap yapacağız. Çünkü siyaset sonuçta matematiktir. Bu Millet İttifakı sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisinin, İyi Partinin, Saadet Partisinin, Demokrat Partisinin ittifakıyla Elazığ’da bir milletvekili garantidir. Bu matematiksel olarak önümüze konan bir şey. Kendimizle yarış içinde olduğumuz şu seçimde bu sene bir milletvekilliğini kabul ettirmek için en fazla bu ittifakta kim oy alırsa o partinin milletvekili seçilecek. Eğer İyi parti bizden çok oy alırsa İyi Parti milletvekili çıkaracak. Eğer biz fazla oy alırsak biz milletvekili çıkaracağız. Burada bir oy bile çok önemli” diyerek sözlerini tamamladı.